Les Femmes de la Mythologie … Les Divaskets THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-12-29 à 21:00 (2023-12-28 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Pour terminer l’année, laissez-vous embarquer dans la mythologie grecque et romaine. A capella, en baskets et avec une bonne dose d’humour, les Divaskets vous proposent une relecture vitaminée des récits des héroïnes mythologiques, et redorent (enfin !) leur image. Un spectacle entre théâtre, musique classique et actuelles qui dynamite ce que vous pensiez savoir sur ces grandes figures de légende. Médée, Pandore et sa boîte, Cassandre, la secrétaire narcoleptique, Ariane et sa fidèle bobine se retrouvent à l’assemblée générale de la Ligue pour la Liberté, l?Égalité, et la Reconnaissance des Femmes dans la Mythologie Grecque, Romaine, et Autres Sociétés Modernes et Anciennes (aka la LLERFMGRASMA). Un brin névrosées, les quatre héroïnes vont tenter de suivre l’ordre du jour… À l’origine des Divaskets, quatre femmes issues du monde de la musique classique qui veulent bousculer les codes et surprendre le public. Mission réussie avec ce spectacle où se côtoient Haendel et Mickael Jackson, le chant grégorien et des standards de jazz. C’est frais, c’est drôle, c’est décalé : c’est parfait pour fêter l’arrivée de la nouvelle année ! Les Femmes de la Mythologie … Les Divaskets

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

14.8

EUR14.8.

