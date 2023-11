Les Deux Petites Filles Grasparossa & Cie du I THEATRE DU GRAND ROND, 28 décembre 2023, TOULOUSE.

Les Deux Petites Filles Grasparossa & Cie du I THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-12-28 à 15:00 (2023-12-20 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros.

( Dès 5 ans ) Nous sommes heureuses de retrouver Simona Boni, après le réjouissant Na’ni et puis un jour tu vis. Elle nous propose, avec sa complice Mathilde Dromard, un spectacle pour enfants conseillé aux adultes. Inspiré de l’album jeunesse éponyme de Domenico Brancale, Les Deux petites filles est un voyage initiatique qui aborde le fait de grandir avec légèreté et malice, en convoquant un monde coloré de danse et de chant. Deux soeurs, pour se rassurer le soir, se racontent des histoires. À la lueur des veilleuses et en détournant leur robe de flamenco, leurs histoires prennent vie. Elles jouent à incarner leur adulte en devenir… Le spectacle nous conte une fable subtile sur le conflit intérieur que rencontrent les enfants, pris entre l’envie que rien ne change et la curiosité pour cette transformation inexorable qui les attend. La danse, le chant et les couleurs vives du Flamenco se mêlent à l’espièglerie des deux petites filles… à moins qu’Isa et Bella ne soient en fait deux parties, deux âges, de la seule petite Isabella ? Ce voyage initiatique s’adresse aux enfants d’aujourd’hui et à ceux qui sommeillent encore en chaque adulte, ne demandant qu’à être réveillés. Les Deux Petites Filles Grasparossa & Cie du I

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

