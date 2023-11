Miss Or Mister President ? International Visual Theater THEATRE DU GRAND ROND, 14 décembre 2023, TOULOUSE.

Miss Or Mister President ? International Visual Theater THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 21:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Le spectacle de Jennifer Lesage-David se présente d’abord comme un show télévisé drolatique et volontairement outrancier où s’affrontent candidats et candidates à la fonction suprême. Les grands sujets du moment passent avec jubilation à la moulinette d’Annie Potier et Olivier Calcada mais progressivement un sujet s’installe. Celui de l’accessibilité. Mais celle de qui ? Nos candidats et candidates sont sourdes et s’expriment naturellement en langue des signes. Dans un coin, une interprète traduit pour les entendants. Le monde de Miss or Mister President ? est un monde de sourds et l’accessibilité dont il est question est celle des entendantes. Une petite minorité… Au cours de ce meeting politique se succède une galerie de candidats et de candidates aux propositions parfois étonnantes. Pourquoi, en effet, ne pas arracher la langue à tous les entendants et entendantes pour les obliger à apprendre la LSF et enfin être comme tout le monde ? Derrière l’outrance de la proposition se cache un vrai débat sur la normalité, l’injonction du corps médical envers les parents d’enfants sourds et sourdes pour leur apprendre à parler, la liberté d’être soi-même… Un spectacle qui inverse les rôles dans un processus aussi jouissif que porteur de réflexion. Miss Or Mister President ? International Visual Theater

Votre billet est ici

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

14.8

EUR14.8.

Votre billet est ici