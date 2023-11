Prochaine Sortie Obligatoire – Compagnie 11H11 THEATRE DU GRAND ROND, 8 décembre 2023, TOULOUSE.

Prochaine Sortie Obligatoire – Compagnie 11H11 THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 21:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Nous cheminons avec la Compagnie 11h11 depuis ses débuts et avons le bonheur d’accueillir tous leurs spectacles. Nous sommes donc très heureuses de vous proposer le petit dernier. Marc Compozieux nous embarque dans l’univers de Denis, receveur de péage, au moment où on lui annonce en 2015 que son métier va disparaître. Dis papa, dis maman, c’est quoi un péagiste ? On peut être heureux dans 1m2 ? Denis parle, beaucoup. Il est drôle, attachant. Il raconte son métier, un métier qu’il n’a pas choisi. Il aurait dû reprendre l’exploitation familiale, un élevage de vaches, mais c’est finalement dans sa cabine d’à peine un mètre carré qu’il évolue depuis vingt ans. Il s’est habitué au péage, les trois huit, la tâche répétitive, le monoxyde de carbone, la chaleur, la solitude, le peu d’égard qu’on lui manifeste… En 2015, tout bascule. On lui annonce qu’il doit quitter sa cabine. Au même moment, un événement dramatique vient lui rappeler d’où il vient, sa vie d’avant, les grands espaces. Alors Denis va se redresser dans un combat contre la fatalité. Avec un « merci… mais non merci » comme seul cri de guerre. Un acte héroïque et désespéré qui va lui permettre pour la première fois de sa vie d’être debout, à sa place. Prochaine Sortie Obligatoire

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

