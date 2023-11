Alice au Pays de la Danse – Cie Sophie Carlin THEATRE DU GRAND ROND, 29 novembre 2023, TOULOUSE.

Alice au Pays de la Danse – Cie Sophie Carlin THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 15:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros.

Sophie Carlin nous amène, à travers son parcours de danseuse « pas assez grande pour être danseuse », dans l’histoire de la danse et de ses formations. Cette pièce chorégraphique créée pour les plus jeunes explore différentes manières de danser avec tout son corps. Après cela, vous aurez forcément envie de laisser le mouvement vous traverser ! Au gré de ses rencontres réelles ou fantasmées, Alice nous livre son lien intime avec la danse. Tour à tour douce et intrépide, elle joue avec l’autorité et la liberté, l’espace et le temps, le terrien ou le volatile. « Tu es trop petite pour devenir danseuse ». Trop petite ou trop grande, Alice ne rentre dans aucune case. Le lapin interrompt le cours de danse classique, le temps presse. La chenille boude car elle ne peut pas voler. Alice, elle, rêve de danse et nous en livre les origines et les possibles… Ses histoires nous baladent et nous invitent, pas à pas, à l’exercice : barre classique sous Louis XIV, le Hasard chez Merce Cunningham, l’envol de Loïe Fuller,… Oscillant entre danse et théâtre, Alice au pays de la danse est une invitation à braver les épreuves que l’on trouve sur son chemin pour vivre sa vie et la comprendre. Pour enfants à partir de 4 ans Alice au Pays de la Danse – Cie Sophie Carlin

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

