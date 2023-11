Tempête dans un Verre d’Eau -Compagnie Tac Tac THEATRE DU GRAND ROND, 24 novembre 2023, TOULOUSE.

Tempête dans un Verre d’Eau -Compagnie Tac Tac THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 21:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Un conférencier pas du tout académique nous partage sa passion pour La Tempête de William Shakespeare. Sur son île imaginaire où des tempêtes apocalyptiques font ressurgir ses souvenirs d’enfance, il mêle tragédie personnelle et comédie shakespearienne, avec maladresse et conviction. Après avoir présenté des petites formes drolatiques il y a pile un an (rappelez-vous Voyage en Abattoir !), la compagnie Tac Tac revient avec sa toute dernière création. Et on s’en réjouit d’avance. La compagnie Tac Tac explore ici les objets-rebuts, ceux que l’on trouve sur la plage après la tempête, ceux qui resteront après la fin du monde. En faisant de ces objets épaves ses partenaires de jeu, elle revient aux fondements du théâtre d’objets qui interroge notre société de consommation. Clément Montagnier, le co-auteur et comédien, nous embarque dans un univers foisonnant et d’une inventivité folle pour nous faire (re)découvrir objets, personnages, questions sous un regard résolument neuf que l’on pourrait qualifier de naïf. Naïf dans le sens où, oui, il est légitime de demander « pourquoi ? » plusieurs fois dans une même conversation. Oui, on peut continuer à voir le monde avec des yeux d’enfants de 3 ans qui voient, derrière les choses, d’autres choses. Tempête dans un Verre d’Eau -Compagnie Tac Tac

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

14.8

EUR14.8.

