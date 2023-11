Viva ! La Loquace Cie THEATRE DU GRAND ROND, 17 novembre 2023, TOULOUSE.

Viva ! La Loquace Cie THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 21:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Il y a 50 ans, dans un village de Castille, Pepe a tué MarÍa. Leur petit-fils, Daniel, l’a su bien des années plus tard. De Pepe, Daniel sait beaucoup de choses. En revanche, la vie de MarÍa est un mystère. Avec cette première création, la Loquace Compagnie questionne, à travers le théâtre d’objets, l’Espagne post-fascisme et le silence de nos familles dans cette rencontre de la petite et de la grande Histoire. 18 juillet 1936, Coup d’État. Pepe, arrêté puis libéré, sombre dans la folie. Derrière la porte fermée, alcool, éclats de voix et verres brisés. 10 mai 1973, la porte se rouvre mais María ne sort pas de la maison. Pepe, c’est l’histoire d’un féminicide commis dans le sillage de la guerre civile espagnole. Le récit d’un tabou, familial et sociétal. Sur scène, les deux artistes reconstruisent l’affaire judiciaire de ce féminicide en s’emparant des objets qui les entourent pour remonter le temps. Avec un humour doux-amer, la Loquace Compagnie tente de rendre voix à la grande oubliée, María, et interroge la part de responsabilité collective nichée dans des actes individuels, la capacité d’une société à se réparer et à se transformer. Viva ! La Loquace Cie

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

