Container – Le Bestiaire A Pampilles THEATRE DU GRAND ROND, 9 novembre 2023, TOULOUSE.

Container – Le Bestiaire A Pampilles THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 21:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

« Je tenais absolument à vous dire une chose, c’est que quoi qu’il se passe, ce soir, ce sera de ma faute. Voilà. Merci. » C’est ainsi que commence Container. Et c’est aussi ainsi qu’il se poursuit. C’est-à-dire qu’il est difficile de raconter le spectacle tant il est inclassable. Sigrid Bordier, la comédienne et autrice de solo magnifique, s’attaque à la liberté. C’est quoi la liberté ? C’est quoi être libre sur scène ? Être libre dans la vie ? Qu’est-ce qu’on montre ? Qu’est-ce qu’on cache ? Mon moi social c’est vraiment mon vrai moi ? Et l’autre, il est où ? Une expérience folle, drôle et poétique, foutraque et diablement maitrisée. On adore ou on déteste… Nous on adore ! Dans le dossier du spectacle Sigrid écrit que l’axe de travail de la compagnie est le jeu clownesque et que « à titre personnel, je suis venue à cette discipline parce que j’ai compris, à travers elle et profondément, que j’étais inadaptée, que mes fragilités pouvaient être mes forces, que l’échec pouvait être magnifié. » Si le clown ou le jeu clownesque est souvent dévalorisé dans le milieu du théâtre, il ne l’a jamais été au Grand Rond. Nous cheminons depuis toujours avec des artistes qui pratiquent cet art avec une humilité et un amour sans borne de l’échec qui forcent le respect. Ils et elles parviennent à pointer du bout du doigt nos fragilités, nos doutes, nos inquiétudes les plus intimes sans jamais avoir l’air d’y toucher et avec un respect infini pour ces peurs de l’échec qui nous habitent toutes et tous. Avec ce solo, créé au Grand Rond il y a quelques années, Sigrid plonge au coeur de son art et nous embarque avec elle pour un voyage hautement singulier. Déconseillé au moins de 15 ans Container – Le Bestiaire A Pampilles

Votre billet est ici

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

14.8

EUR14.8.

