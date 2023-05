Faut s’Tenir – La D’âme de Compagnie THEATRE DU GRAND ROND, 1 juin 2023, TOULOUSE.

Faut s’Tenir – La D’âme de Compagnie THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-06-01 à 21:00 (2023-05-30 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Chloé Martin était venue au Grand Rond il y a quelques années avec La Part égale, réquisitoire jubilatoire contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Elle nous revient pour dynamiter avec la même force cette injonction qui imprègne toutes nos sociétés : Faut bien s’tenir. Cette injonction qui finit par faire de la victime le ou la responsable. Féroce et jubilatoire ! Ça commence par savoir se tenir à table à la cantine scolaire ou savoir tenir sa langue face à l’autorité de la Blouse Blanche. Puis il sera question de nourriture, de sexe, de consommation, de longueur de jupe, de manipulation, de croyance, de plaisir, de morale et de moral ! Chloé est ici accompagnée à la scène par Klovis, musicien de son état, avec qui elle forme un duo à la complémentarité évidente. Déconstruire et résister, voilà ce que nous propose le spectacle. Un micro-spoil pour finir : la scène finale du « procès » est une performance hors norme ! Faut s’Tenir – La D’âme de Compagnie

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS 31000

14.8

