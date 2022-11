JEAN VERNHERES QUARTET TAQUIN Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

JEAN VERNHERES QUARTET TAQUIN, 24 novembre 2022 21:00, Toulouse. Jeudi 24 novembre, 21h00 Sur place 5€ https://www.le-taquin.fr/concerts-a-venir/

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Le saxophoniste/compositeur présente avec son premier album un ensemble de composition inédites dans la tradition des chansons instrumentales de jazz. La musique riche d’élégance et de finesse se distingue par une touche de modernité dans ses arrangements. Elle est parfaitement portée par le trio classique Piano / Basse / Batterie. Piano : Cédric Jeanneaud

Contrebasse : Laurent Vanhée

Batterie : Guillermo Roatta

Saxophone : Jean Vernhères TAQUIN 23 rue des Amidonniers, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 21h00 à 22h30

