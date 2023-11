Pat Borg Part En Live STUDIO 55 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Pat Borg Part En Live STUDIO 55, 29 décembre 2023, TOULOUSE. Pat Borg Part En Live STUDIO 55. Un spectacle à la date du 2023-12-29 à 21:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. 10 ans de parodies réorchestrées, une soirée musicale déjantée, qui vous fera rire et chanter. À ne pas rater !Mise en scène : Gilles RamadeTout publicThéâtre MusicalDurée : 120min Patrick Borg Votre billet est ici STUDIO 55 TOULOUSE 55 AVENUE LOUIS BREGUET Haute-Garonne 25.0

