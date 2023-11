Toulousain ! STUDIO 55, 17 novembre 2023, TOULOUSE.

Toulousain ! STUDIO 55. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

STUDIO 55 (L.2020-009986) présente ce spectacle Le spectacle culte qui égratigne les us et coutumes de la région. « Trois acteurs époustouflant d’énergie et une ambiance de folie ». La Dépêche du midi.Avec : Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg De : Fred Menuet Mise en scène : Gérard PinterTout publicComédieDurée : 120minTarif jeune moins de 25 ansInformations d’accès (transports en commun & parking) : Arrêt Bréguet ou arrêt TahitiRéservation PMR: 06 48 31 00 49 Toulousain !

STUDIO 55 TOULOUSE 55 AVENUE LOUIS BREGUET Haute-Garonne

