Le Père Noël Est Une Ordure STUDIO 55 TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le Père Noël Est Une Ordure STUDIO 55, 2 juin 2023, TOULOUSE. Le Père Noël Est Une Ordure STUDIO 55. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:30 (2023-06-02 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. STUDIO 55 (L.2020-009986) présente : ce spectacle. Auteur : La troupe du Splendid Artistes : Les comeìdiens de la Compagnie Metteur en Scène : Pierrot Corpel Le soir de Noe?l dans une agence d’aide aux gens en deìtresse, rien ne se passe pas comme preìvu. La permanence teìleìphonique « SOS amitieì » est perturbeìe un soir de Noe?l par l’arriveìe des personnages marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes en chai?ne… « C’est cela oui! » « Ca ne rentre pas dans les cases… », « C’est fin, c?a se mange sans fin », » Vous voulez que je me tue aussi? ». Retrouvez vos personnages preìfeìreìs.N° informations PMR: 06 48 31 00 49 Le Père Noël Est Une Ordure Votre billet est ici STUDIO 55 TOULOUSE 55 AVENUE LOUIS BREGUET Haute-Garonne 23.0

EUR23.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu STUDIO 55 Adresse 55 AVENUE LOUIS BREGUET Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Tarif 23.0 23.0 Lieu Ville STUDIO 55 TOULOUSE

STUDIO 55 TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le Père Noël Est Une Ordure STUDIO 55 2023-06-02 was last modified: by Le Père Noël Est Une Ordure STUDIO 55 STUDIO 55 2 juin 2023 STUDIO 55 TOULOUSE

TOULOUSE Haute-Garonne