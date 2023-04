Tournée Générale STUDIO 55 TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournée Générale STUDIO 55, 27 mai 2023, TOULOUSE. Tournée Générale STUDIO 55. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 20:30 (2023-05-27 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. STUDIO 55 (L.2020-009986) présente : ce spectacle. Avec Pat Borg et Fred Menuet Mise en scène : Melissa Billard La tournée Star 80 est lancée, Pat et Fred devaient y participer, malheureusement, ils ont raté le bus. Par chance, le Studio 55 accepte de les engager contre un repas chaud. Découvrez la fabuleuse histoire de ce duo presque connu qui a traversé les changements d’époque, les changements capillaires et les changements d’heure. Mise en beauté par un écran interactif géant, « Tournée générale » raconte une histoire vraie inspirée de faits irréels. Le spectacle de l’immaturité.N° informations PMR: 06 48 31 00 49 Tournée Générale Votre billet est ici STUDIO 55 TOULOUSE 55 AVENUE LOUIS BREGUET Haute-Garonne 27.0

