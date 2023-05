Roméo Hait Juliette STUDIO 55, 26 mai 2023, TOULOUSE.

Roméo Hait Juliette STUDIO 55. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:30 (2023-05-26 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

STUDIO 55 (L.2020-009986) présente : ce spectacle. Un véritable zapping théâtral incroyable et délirant, Gilles Ramade nous a habitué à ses ovnis artistiques. Ce sont plus de 50000 spectateurs à travers la France qui ont vu ce spectacle. Depuis 10 ans c’est l’une des pièces phares du Festival Off d’Avignon, ce spectacle a reçu le Trophée du Rire du Printemps du Rire. « Roméo hait Juliette » c’est l’histoire de trois comédiens qui débutent les répétitions sous les ordres d’un metteur en scène excentrique, égocentrique et éternellement insatisfait. Il utilise Shakespeare pour ses délires et exploite ses pauvres comédiens. N° informations PMR: 06 48 31 00 49 Roméo Hait Juliette

STUDIO 55 TOULOUSE 55 AVENUE LOUIS BREGUET Haute-Garonne

