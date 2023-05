Les Acteurs Sont Fatigués STUDIO 55 TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les Acteurs Sont Fatigués STUDIO 55, 19 mai 2023, TOULOUSE. Les Acteurs Sont Fatigués STUDIO 55. Un spectacle à la date du 2023-05-19 à 20:30 (2023-05-19 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. STUDIO 55 (L.2020-009986) présente : ce spectacle. Marianne, une comédienne qui vient de décrocher un premier rôle passablement dénudé dans un film d’auteur, a invité quelques amis autour d’un barbecue pour fêter ça. Voilà qui n’est absolument pas du goût de Norbert, son compagnon enrichi dans l’immobilier. Débarque Yvan, acteur hypocondriaque en mal de rôles. Suivi de Stéphane, vieux beau flanqué de la belle Lætitia, sa dernière conquête. Puis déboule Yolande, féministe et furax, qui entend régler ses frustrations à travers ses films, à condition qu’un producteur veuille bien les financer. N° informations PMR: 06 48 31 00 49 Les Acteurs Sont Fatigués Votre billet est ici STUDIO 55 TOULOUSE 55 AVENUE LOUIS BREGUET Haute-Garonne 25.0

