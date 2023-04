Ulysse, Le Retour STUDIO 55 TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ulysse, Le Retour STUDIO 55, 5 mai 2023, TOULOUSE. Ulysse, Le Retour STUDIO 55. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. STUDIO 55 (L.2020-009986) présente : ce spectacle. Ulysse, le retour Une excellente comédie pour toute la famille ! Adapté de l’Odyssée d’Homère… pas Simpson, l’autre. Une comédie mythologique de Julie Safon et Laurent Berthier pour 3 comédiens à 30 personnages… Après dix longues années de conflit avec la Cité de Troie, Ulysse souhaite ardemment rejoindre sa douce Pénélope sur l’île d’Ithaque. Mais son retour sera rempli d’aventures : le terrible Cyclope, Circée la Magicienne, le chant envoûtant de la Sirène… Heureusement, Ulysse est accompagné dans son Odyssée de Spéculos, son fidèle et rusé serviteur. Embarquez-vous dans cette parodie délirante et survoltée où les 3 comédiens interprètent pas moins de 30 personnages, 2 chèvres et 1 porcinet.N° informations PMR: 06 48 31 00 49 Julie Safon, Laurent Berthier Julie Safon, Laurent Berthier Votre billet est ici STUDIO 55 TOULOUSE 55 AVENUE LOUIS BREGUET Haute-Garonne 25.0

