Passionnés, amateurs et curieux, venez assister à cet événement festif, entièrement gratuit, avec de nombreuses activités sur le rugby. Les inscriptions aux tournois mixtes organisés les deux jours de 17h à 20h sont ouvertes !

Après le vif succès de la première édition en 2021 et forte du triomphe des Toulousains en Bleu de France, Toulouse s'apprête à accueillir la 2e édition du Toulouse Rugby Festival.

Pauline Bourdon et Imanol Harinordoquy, deux internationaux lié au Stade Toulousain sont les parrains de l'événement. Plusieurs milliers de Toulousains de tous âges sont attendus pour cette grande fête du rugby.

Le programme des tournois et des animations sont consultables sur le site internet de la mairie !

