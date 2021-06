Toulouse Rugby Festival Place du Capitole, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Toulouse.

Toulouse Rugby Festival

du vendredi 2 juillet au samedi 3 juillet à Place du Capitole

### Toulouse Rugby Festival Vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021, la place du Capitole se transforme en stade de rugby à l’occasion du Toulouse Rugby Festival. Un événement 100% rugby, entièrement gratuit et ouvert à tous ! Au programme, de nombreux tournois de touch rugby (5 contre 5), des animations et initiations au rugby, des expositions… ### Vendredi 2 juillet 2021 Ouverture dès 9h30, place du Capitole. Animations musicales, expositions, diffusion de films tout au long de la journée ! **Animations sur le terrain de rugby** _*Les tournois de touch rugby se déroulent par équipes de 5 personnes_ * 10h-13h. Tournois* réservés aux écoles de cycle 3 * 13h-15h. Initiation au rugby encadré par des éducateurs avec des ateliers adaptés au grand public * 15h-15h30. Ateliers sur les gestes de premiers secours * 15h-17h. Tournois* des commerçants, restaurateurs toulousains et partenaires de l’événement * 17h-19h et 20h-21h30. Tournois* mixtes à partir de 16 ans sur inscription par mail à [toulouserugbyfestival@midi-olympique.fr](mailto:toulouserugbyfestival%40midi-olympique.fr) * 19h-20h. Match de gala **Animations sur le village du rugby** * 17h. Emission TV en direct * 18h30. Inauguration du Festival ### Samedi 3 juillet 2021 Ouverture dès 9h30, place du Capitole. Animations musicales, expositions, diffusion de films tout au long de la journée ! **Animations sur le terrain de rugby** _*Les tournois de touch rugby se déroulent par équipes de 5 personnes_ * 10h-13h. Tournoi* féminin * 13h-16h. Tournoi* des écoles de rugby * 17h-19h. Tournois* mixtes à partir de 16 ans sur inscription par mail à toulouserugbyfestival@midi-olympique.fr * 17h30-17h50. Ateliers sur les gestes de premiers secours * 19h-20h. Match de gala * 20h-21h. Initiation au rugby encadré par des éducateurs avec des ateliers adaptés au grand public **Animations sur le village du rugby** * 18h. Animation culinaire en présence de chefs toulousains ![]() ### Infos pratiques Inscription aux tournois par mail à [toulouserugbyfestival@midi-olympique.fr](mailto:toulouserugbyfestival%40midi-olympique.fr)

Entrée libre et gratuite

Sports

Place du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T00:00:00 2021-07-02T23:59:00;2021-07-03T00:00:00 2021-07-03T23:59:00