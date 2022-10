Futurapolis Planète Quai des savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Futurapolis Planète
Quai des savoirs, 24 novembre 2022 16:00, Toulouse
24 novembre – 24 décembre
Sur place
Gratuit
https://evenements.lepoint.fr/futurapolis-planete/billetterie/

Futurapolis Planète se déroulera du 24 au 26 novembre 2022 Futurapolis Planète, l’évènement référent consacré à l’innovation dédiée aux enjeux de la société de demain, vous ouvre ses portes. Tout au long des conférences et des tables rondes, vous découvrirez les experts, les innovateurs, chercheurs, artistes et entrepreneurs dans un programme riche et varié. Vous êtes passionné par les innovations et la technologies ? Rendez-vous les 24, 25 et 26 novembre 2022 au Quai des Savoirs. Quai des savoirs 31 000 Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 16h00 à 16h30

samedi 26 novembre – 16h00 à 16h30

samedi 3 décembre – 16h00 à 16h30

samedi 10 décembre – 16h00 à 16h30

samedi 17 décembre – 16h00 à 16h30

samedi 24 décembre – 16h00 à 16h30

