Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse TOULOUSE POLARS DU SUD Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

TOULOUSE POLARS DU SUD Toulouse, 8 octobre 2021, Toulouse. TOULOUSE POLARS DU SUD 2021-10-08 – 2021-10-10 FORUM DE LA RENAISSANCE – BASSO CAMBO 3 Rue Georges Vivent

Toulouse Haute-Garonne Cet évènement, désormais incontournable pour les amateurs de littératures policières en France, a pour objectif de proposer à tous des rencontres d’auteurs et des animations sur le thème du Polar à Toulouse et dans l’ensemble de la région Occitanie. L’association propose également des animations et rencontres auteurs durant l’année : afterworks, séances de dédicaces, rencontres exclusives, balades littéraires, ateliers et expositions à destination des jeunes publics, des seniors ou encore accessibles en LSF… Bar du festival: snacking, sandwich, confiseries, boissons…

Foodtruck le dimanche à partir de 12h. Rendez-vous au Forum de la Renaissance pour le 13e festival International des Littératures Policières ! toulouse.polars.du.sud@gmail.com http://www.toulouse-polars-du-sud.com/ Cet évènement, désormais incontournable pour les amateurs de littératures policières en France, a pour objectif de proposer à tous des rencontres d’auteurs et des animations sur le thème du Polar à Toulouse et dans l’ensemble de la région Occitanie. L’association propose également des animations et rencontres auteurs durant l’année : afterworks, séances de dédicaces, rencontres exclusives, balades littéraires, ateliers et expositions à destination des jeunes publics, des seniors ou encore accessibles en LSF… Bar du festival: snacking, sandwich, confiseries, boissons…

Foodtruck le dimanche à partir de 12h. dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse FORUM DE LA RENAISSANCE - BASSO CAMBO 3 Rue Georges Vivent Ville Toulouse lieuville 43.5714#1.3937