Toulouse Rallye-Enquête « L’Enlèvement au Serial » Toulouse Polars du Sud Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse. Rallye-Enquête « L’Enlèvement au Serial » Dimanche 8 octobre, 09h30 Toulouse Polars du Sud Gratuit, sur inscription Rallye-Enquête « L’Enlèvement au Serial » Dans le cadre du 15e festival Toulouse Polars du Sud et de la Fête de la Science, Toulouse Polars du Sud vous propose un grand rallye-enquête en partenariat avec le Quai des Savoirs. L’objectif de ce 11e grand rallye-enquête, qui vous entraînera dans les rues de Toulouse sur les traces d’une sombre histoire de kidnapping, est de marier le polar, l’énigme, la découverte de la ville de Toulouse et des lieux qui fondent son patrimoine technique et scientifique. L’enlèvement au Serial Samedi 7 octobre 2023, à 11 h 20, Virginie Weisz, reçoit un message l’informant que son mari Ehrich, un homme d’affaires toulousain, a été enlevé. Plus tard, dans la soirée, un deuxième message arrive, demandant une forte rançon. Elle se résout à avertir la police. Mais plus l’enquête avance, plus des éléments troublent les services de police. Il y a pourtant des vidéos de l’enlèvement, des témoignages, des échanges avec les ravisseurs… Jusqu’à ce qu’on pense le kidnappé mort. Alors que l’affaire ne fait que commencer. Seul ou par équipe de 5 maximum__, venez tenter d’élucider cette étrange affaire. Vous irez de surprise en surprise avant d’avoir le fin mot de l’histoire !

Rendez-vous le dimanche 8 octobre 2023 à partir de 9h30 sur les lieux Festival Toulouse Polars du Sud !

3, rue Georges Vivent à Toulouse – Métro ligne A station Basso Cambo

— ACCESSIBILITÉ Le rallye-enquête sera accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. Traduction en LSF prévue au départ et lors de la remise des prix. Possibilité d’un accompagnement en LSF le temps du rallye-enquête (sur réservation, à préciser lors de votre pré-inscription).

— INSCRIPTION Pré-inscription à faire en remplissant ce formulaire en ligne avant 12h le mardi 3 octobre 2023.

Jeu ouvert à tous, gratuit et sans obligation d’achat.

Dans le cadre du 15e festival Toulouse Polars du Sud et de la Fête de la Science

