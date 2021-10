Toulouse Polars du Sud 2021 Médiathèque Rangueil, 8 octobre 2021, Toulouse.

Toulouse Polars du Sud 2021

du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre à Médiathèque Rangueil

### 13e Festival international des littératures noires et policières **La Ville rose passe au « Noir » comme tous les ans pour accueillir Toulouse Polars du Sud, le festival international des littératures noires et policières qui mettra cette année à l’honneur les littératures du pourtour de la Méditerranée.** Le parrain de cette 13e édition est l’écrivain argentin **Carlos Salem**. Il sera entouré d’un plateau de 47 auteurs français et étrangers parmi lesquels Caryl Férey, Hervé Le Corre, Laurent Mauvignier, Tiffany Tavernier, Olivier Truc, Valerio Varesi, Michèle Pédinielli, Cédric Sire, Victor Del Arbol, Agustin Martinez, Benoît Séverac, Marin Ledun, Landis Blair… A noter, la présence exceptionnelle du grand écrivain et dramaturge italien Marcelo Fois qui inaugure **un nouveau partenariat avec le festival de Milan**, Noir InFestival et l’Institut Italien de la Culture de Marseille. Dès le **3 et jusqu’au 8 octobre, le festival hors-les-murs ouvre le bal avec une semaine d’animations littéraires dans plus de 70 sites de la région Occitanie** : cinémas, théâtres, rencontres avec les auteurs dans les médiathèques, librairies, établissements scolaires, universités, comités d’entreprise… **Pendant le week-end** les visiteurs pourront assister à de **nombreuses tables rondes** et profiter de moments de **dédicace**, d’**expositions**, de **jeux de rôle**, d’**animations jeunesse…** D’autres temps forts : un Cluedo “grandeur nature” au Muséum, des apéros polar, un rallyeenquête écrit par Nicolas Druart, le Prix Violeta Negra Occitanie remis à un auteur d’une langue du pourtour de la Méditerranée, le Prix des Chroniqueurs remis à un auteur francophone. **Un nouveau prix littéraire voit le jour cette année** grâce au partenariat avec le réseau France Bleu national : le **Prix France Bleu du polar – Toulouse Polars du Sud** récompensera un roman dont l’intrigue se déroule en France. **Au total, plus d’une centaine de rendez-vous seront proposés au public dans le respect des règles sanitaires alors en vigueur.** [Télécharger le programme au format pdf ](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11690747/Programme2021_PolarsDuSud/1c503422-7a64-0401-f16b-1c30f048d809) ### Plus d’infos [Site du festival Polars du Sud](https://www.toulouse-polars-du-sud.com) ![]() ### Infos pratiques Lieu du Festival, le Forum de la Renaissance est ouvert : vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h. Métro Ligne A – station Basso Cambo

Gratuit sur inscription

Culture

Médiathèque Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



