Toulouse Polars du Sud 2021 Forum de la Renaissance, 8 octobre 2021, Toulouse.

Toulouse Polars du Sud 2021

du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre à Forum de la Renaissance

### 13e Festival international des Littératures Policières Carlos SalemDos est le parrain de la 13ème édition de ce festival. À ses côtés, cette année, plus d’une quarantaine d’auteurs venus de France et d’ailleurs : Hervé Le Corre, Anouk Langaney, Aurélien Morinière, Caroline Hinault, Victor Del Arbol, Tiffany Tavernier, Jean-François Tixier, Sandrine Cohen, Benoît Séverac, Sandrine Destombes…Et bien d’autres à découvrir ! Au programme : des tables rondes, des rencontres au parloir, des animations sous le chapiteau et dans la ville, des rencontres dans les librairies et médiathèques, la journée professionnelle, le Rallye, les expositions, les projections dans les cinémas de la région… Qu’on se le dise la Ville Rose passe au Noir cette année encore ! ### Plus d’infos [Site du festival Polars du Sud](https://www.toulouse-polars-du-sud.com) ![]() ### Infos pratiques Le Forum de la Renaissance est ouvert de 10h à 19h.

Entrée libre et gratuite

Culture

Forum de la Renaissance 3 Rue Georges Vivent, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T23:59:00