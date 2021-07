Toulouse Plages – mercredi 4 août Prairie des Filtres – Toulouse Plages, 4 août 2021, Toulouse.

Retrouvez toutes les informations sur les divers espaces installés à la Prairie des Filtres ainsi que le plan et la programmation sur le Port viguerie en [cliquant ici](https://api-culture.toulouse.fr/web/sports/toulouse-plages). ### Les animations à la Prairie des filtres * 9h30/10h15 Gym d’entretien * 10h Lectures avec langue des signes – Biblioplage * 10h30/11h15 Cours « Gym cardio » * 10h30/11h15 Cours « Zen » * 10h30/12h30 Afriqu’enquête – Ludoplage * 10h45/11h45 Kayak Canoë Kayak Toulousain * 11h Lecture avec langue des signes – Biblioplage * 11h/12h Aviron TUC Aviron * 11h30/12h15 Cours « Gym douce » * 12h30/13h15 Cours « Gym cardio » * 12h30/13h15 Cours « Zen » * 14h/15h45 Parcours Moteur Enfants * 14h/17h Afriqu’enquête – Ludoplage * 15h Atelier peinture sur galets – Biblioplage * 15h/20h Kayak Canoë Kayak Toulousain * 15h15/20h15 Aviron TUC Aviron * 16h/16h45 Cours « Gym douce » * 16h/16h45 Cours « Zen » * 17h/17h45 Cours « Gym cardio » * 17h/19h Foot US Initiation flag TFA Les Ours * 17h30/18h30 Office tourisme Toulouse au fil de l’eau * 18h/18h45 Cours « Gym cardio » * 18h/18h45 Cours « Zen » * 18h/20h30 Airbadminton AST Mirail Badminton * 18h30/19h30 Cours Kizomba Latino Caliente * 19h/19h45 Cours « Gym cardio » * 19h30/21h Bal dansant Latino Caliente * 20h/20h45 Cours « Gym douce » * 20h/20h45 Cours « Zen » * 20h/21h Défis Toulouse Plages ### Ludoplage JEU DE PISTE: l’équipe cure ! Le Professeur Confino et son équipe d’étranges créatures en Lego mènent des recherches très poussées pour trouver de toute urgence un remède ô combien ludique pour que toutes et tous puissent à nouveau s’enjouer ! Retrouvez les 7 panneaux jeux, découvrez le mot de passe et activez de précieuses dose de ludoxyline ! Jeu de piste tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, à partir de 8 ans. ### Biblioplage Espace lecture et animations, ateliers littéraires. Du 17 juillet au 29 août 2021 de 9h30 à 21h Tout public. ![](https://toulouse.fr/documents/149090/10971169/87098/2dc19369-01ac-4437-b55b-044a55cd05c8)

Toutes les activités proposées sont gratuites, seules celles proposées sur le Port viguerie sont payantes.

