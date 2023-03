La Garonne Expose Place de la Daurade 2023 Place de La Daurade – Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Créée en 2001 à l'initiative d'étudiants en Beaux Arts (Aurélie & Séléné), La Garonne Expose est une association loi 1901 qui a pour vocation d'organiser l'exposition d'art située place de la Daurade à Toulouse.

L’association Garonne Expose, propose et organise une exposition d’art (peintres, sculptures, photos…) place de la Daurade à Toulouse. Nous sommes depuis quelques années un collectif d’une cinquantaine d’artistes, toutes techniques confondues. Nous exposons tous les dimanches (et jours fériés) si le temps le permet. Nous sommes présents de 10h (ouverture au public) à 19h. N’hésitez pas à venir nous voir si vous êtes curieux et/ou amateur d’Art, ou nous rejoindre si vous êtes Artistes et souhaitez exposer =D ! A bientôt & Artistiquement,

