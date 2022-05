ANNULÉ – Le Salon de l’Immobilier de Toulouse revient du 20 au 22 mars 2020 Parc des expositions de Toulouse, 20 mars 2020 10:00, Toulouse.

20 – 22 mars 2020 Sur place Entrée gratuite (demander son badge gratuit sur le site du salon). https://www.salons-immobilier.com/toulouse

Le Salon de l’Immobilier de Toulouse revient du 20 au 22 mars, au Parc des Expositions (Hall 5). Nouvelles thématiques de cette édition rénovation, agrandissement, épargne, investissement à l’étranger

Le Parc des Expositions de Toulouse accueille du 20 au 22 mars 2020 le salon de l’immobilier de Toulouse, devenu le rendez-vous incontournable pour préparer son projet immobilier.

Véritable lieu de rencontres et d’échanges d’informations, le salon réunit cette année encore les principaux acteurs du marché en Occitanie. Il étend ses thématiques historiques liées à l’achat et la construction, à celles de la rénovation, l’agrandissement et l’épargne.

Pour la 55ème édition du salon, des ateliers de bricolage et home-staging viendront compléter les nombreux services déjà proposés.

Enfin, comme sur les éditions précédentes, plusieurs outils entièrement gratuits seront à la disposition des visiteurs afin de les assister dans leurs démarches : consultations d’experts, nouveau programme de conférences et parcours de visites personnalisés.

Côté exposants

80 exposants seront présents sur les trois jours de salon et proposeront de l’immobilier ancien ou neuf, des maisons, des solutions de financement, des produits d’investissement, des solutions de rénovation et agrandissement.

Nouveauté // Parmi eux, l’association EDC spécialiste de l’accompagnement et du conseil aux investisseurs en immobilier, sera présente pour la première fois. Les visiteurs pourront trouver informations et conseils dans les domaines de l’immobilier, de la fiscalité, de la transmission de patrimoine, de la retraite, de la banque et des assurances, de l’énergie et l’environnement, …

Investisseurs ou acquéreurs, tous les visiteurs pourront par ailleurs trouver des biens immobiliers, des produits d’investissement ou des services pour faire avancer leurs projets immobiliers, auprès des exposants présents.

Des ateliers pour améliorer et embellir son espace de vie // Nouveauté

Deux nouvelles activités dédiées au bricolage et au home-staging s’invitent également sur cette 55ème édition du salon :

– L’association l’Atelier des Bricoleurs animera des ateliers de 45 minutes autour des thèmes suivants : fabriquer un dressing, faire une table basse, poser un badigeon sur un mur, percer un mur.

– Le home staging sera également présent avec un stand et des conseils à recevoir de la part de Pepsimmo-Homestaging.fr

Pour ces 2 animations, 3 stages de bricolage et 2 consultations de home staging seront à gagner par les visiteurs.

Des conférences pour s’informer et prendre les meilleures décisions

Sur cette édition de printemps, 16 conférences traiteront de sujets pour les primo-accédants, les acquéreurs et les investisseurs. Conçues de manière à répondre au mieux aux attentes et besoins des visiteurs et leur apporter des informations concrètes, ces conférences gratuites seront le lieu d’échanges avec des professionnels du secteur, notamment sur de nouvelles thématiques telles que l’épargne, le financement ou la gestion de patrimoine.

Nouveauté // Parmi les nouveaux sujets :

– Panorama des aides financières réservées au logement.

– Épargne immobilière pour la retraite : quels produits de placement? Quels budgets?

– Le conseiller en gestion de patrimoine: quel rôle pour les familles? Comment bien le choisir ?

Des outils adaptés à chaque projet immobilier

En marge de ces nouveautés, le salon de l’immobilier offre de nombreux rendez-vous riches en informations, rencontres et conseils personnalisés au travers de consultations d’experts gratuites et circuits de visites thématiques. Ces parcours personnalisés ont pour but d’orienter le public le plus précisément possible pour répondre à chaque profil de visiteur.

Informations pratiques

Liste des exposants par activité, programme des conférences et des consultations gratuites, informations pratiques, plan du salon, etc.

Retrouvez toutes ces informations sur le site : www.salons-immobilier.com/toulouse

Télécharger son badge gratuit depuis le site Internet du salon, pour éviter la file d’attente à l’entrée.

Le salon est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00 et le vendredi jusqu’à 21h00. Parking gratuit (réservé aux visiteurs).

ANNONCE SUITE AUX MESURES DU GOUVERNEMENT

À la suite de la décision du Gouvernement français datant du dimanche 8 mars 2020, interdisant tout rassemblement de plus de 1 000 personnes, la société COMEXPOSIUM, organisatrice du Salon de l’Immobilier de Toulouse, indique que l’événement qui devait se tenir du 20 au 22 mars au Parc des Expositions de Toulouse n’aura pas lieu.

La santé des visiteurs, exposants, prestataires et collaborateurs intervenant sur le salon est une priorité pour COMEXPOSIUM.

Le public et les exposants sont invités à noter dès à présent les dates de la traditionnelle édition automnale du salon, qui se tiendra du 2 au 4 octobre 2020 au MEETT, le nouveau parc des expositions et centre de conventions situé à Blagnac.

Parc des expositions de Toulouse Rond-Point Michel Bénech, 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

vendredi 20 mars 2020 – 10h00 à 21h00

samedi 21 mars 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 22 mars 2020 – 10h00 à 19h00