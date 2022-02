TOULOUSE OLYMPIQUE XIII – WIGAN WARRIORS (SUPER LEAGUE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

TOULOUSE OLYMPIQUE XIII – WIGAN WARRIORS (SUPER LEAGUE) Toulouse, 5 mars 2022, Toulouse. TOULOUSE OLYMPIQUE XIII – WIGAN WARRIORS (SUPER LEAGUE) STADE ERNEST WALLON 114 Rue des Troënes Toulouse

2022-03-05 18:00:00 – 2022-03-05 STADE ERNEST WALLON 114 Rue des Troënes

Toulouse Haute-Garonne 9 EUR 9 28 Les Olympiens joueront leur premier match de Super League face aux Wigan Warriors. Cette rencontre historique pour le club, qui marquera le début de leur carrière en Super League, aura lieu à domicile, au stade Ernest-Wallon ! Bloquez votre date !

Le Toulouse Olympique XIII joue sa toute première saison en Super League ! Les Olympiens joueront leur premier match de Super League face aux Wigan Warriors. Cette rencontre historique pour le club, qui marquera le début de leur carrière en Super League, aura lieu à domicile, au stade Ernest-Wallon ! STADE ERNEST WALLON 114 Rue des Troënes Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse STADE ERNEST WALLON 114 Rue des Troënes Ville Toulouse lieuville STADE ERNEST WALLON 114 Rue des Troënes Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

TOULOUSE OLYMPIQUE XIII – WIGAN WARRIORS (SUPER LEAGUE) Toulouse 2022-03-05 was last modified: by TOULOUSE OLYMPIQUE XIII – WIGAN WARRIORS (SUPER LEAGUE) Toulouse Toulouse 5 mars 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne