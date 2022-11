VERNISSAGE // DINE ÔBOHEM Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VERNISSAGE // DINE ÔBOHEM, 24 novembre 2022 19:00, Toulouse. Jeudi 24 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Amandine a.k.a DINE ou le sentiment de lierté et le plaisir de créer à l’instant ».. derrière ces 4 lettres se cachent plusieurs facettes mais surtout une seule et unique personne.

La première: la signature d’une graphiste autodicdacte fan de street art qui distribue ses stickers à Toulouse et en France.

La deuxième: une marque de vêtements inspirée de l’amour du rock, une passion pour le graphisme, les typographies et l’art en géénral ( peinture, tatouage, caligraphie, design, ect)…l’inspiration vient aussi de la rue, de ce qu’il se passe autour, des gens…

La marque DINE existe depuis janvier 2010. Son logo tel un bloc de 4 lettres à la typographie russe https://dine.bigcartel.com/ EXPOSITION DU MOIS

Vernissage le 4 novembre à 19h ÔBOHEM 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 19h00 à 23h30

Détails Heure : 19:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ÔBOHEM Adresse 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville ÔBOHEM Toulouse Departement Haute-Garonne

ÔBOHEM Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

VERNISSAGE // DINE ÔBOHEM 2022-11-24 was last modified: by VERNISSAGE // DINE ÔBOHEM ÔBOHEM 24 novembre 2022 19:00 ÔBOHEM Toulouse Toulouse bar-bars

Toulouse Haute-Garonne