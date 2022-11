HONDES ÔBOHEM Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Après un pasage remarqué sur la scène du printemps de Bourges 2019, Hondes sort son premier EP « Fugue » en 2021. Hondes s’est construit un univers singulier dans lequel les sonorités Pop Electro se confrontent aux codes du Rap actuel. Il écrit ses textes en français qui ont été récompensés par le prix d’écriture Claude Nougaro édition 2020. https://www.facebook.com/hondesmusic ÔBOHEM 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h30

