dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 L’histoire d’un Dandy au regard malicieux contant des récits clorés de ses rencards aux accents vintage, voire kitsh. Toujours avec élégance et poésie, exigeant dans le groove, ses acolytes l’accompagnent pour faire place à des chansons de velours. Né en 2020, ce porjet artistique propose une musqiue pop groove teintée d’influences soul et funk. https://www.facebook.com/develour.music ÔBOHEM 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne samedi 26 novembre – 21h00 à 23h30

Heure : 21:00 - 23:30
ÔBOHEM
Adresse 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse

