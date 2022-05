Tourisme & Numérique #5 Lannion – Vivre des expériences XXL Nokia – Lannion, 7 novembre 2019 10:00, Toulouse.

L’événement bretonb qui fait se rencontrer les acteurs du numérique et les professionnels du tourisme

La 5ème édition de Tourisme & Numérique aura lieu le jeudi 7 novembre 2019 à Lannion (Chez Nokia) sur le thème de « L’expérience ».

Organisé par la technopole Anticipa et ses partenaires* et soutenu par le CMB, Google, Belambra, INPI et French Tech Brest plus, Tourisme et Numérique est devenu en 5 ans l’événement breton qui met en relation les acteurs du tourisme et les acteurs du numérique.

La journée rassemble 200 participants par édition. Tourisme & Numérique fait se rencontrer et échanger les acteurs bretons du numérique ayant des solutions novatrices à offrir avec les acteurs du tourisme.

Tourisme & Numérique, c’est un lieu unique pour une journée composée de

• 2 tables rondes

• 2 conférences d’experts

• 12 sessions d’expressions de besoins des acteurs du tourisme en quête de solutions innovantes

• 1 concours de pitchs entre 12 startups avec remise de trophées

• 1 espace dédié aux rendez-vous BtoB

• 1 showroom (20 stands)

• 1 déjeuner et des temps de pause pour échanger

• 1 animation interactive et dynamique

• moments de convivialité et d’échange

• Surprises !

Comité Régional du Tourisme, Région Bretagne, Images & Réseaux, Côtes d’Armor Destination, 7Technopoles Bretagne, Lannion Trégor Communauté, Destination Lannion-Côtes de Granit Rose

jeudi 7 novembre 2019 – 10h00 à 18h00