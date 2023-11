La place de l’IA dans le domaine de la prévision météorologique Météo France Toulouse, 23 novembre 2023T 18:00, Toulouse.

ENM Alumni et l’Association des Anciens de la Météorologie (AAM) ont le plaisir de vous convier à une table ronde sur la place de l’intelligence artificielle dans le domaine de la prévision météorologique avec la participation d’un expert de Goggle et d’experts météo français et étrangers.

Celle-ci se tiendra le 23 novembre prochain de 18h à 21h à la suite du forum entreprises de l’ENM dans le Centre International de Conférences de Météo-France à Toulouse et sera suivie d’une collation.

Il sera également possible de suivre cette table ronde en visio-conférence.

Si l’intelligence artificielle (IA) fait régulièrement la une de l’actualité générale, elle prend également une place de plus en plus importante dans le domaine de la prévision météorologique. Une avancée majeure réside possiblement dans l’arrivée récente de modèles de prévision météo reposant uniquement sur des réseaux de neurones, et promettant d’égaler les meilleurs modèles numériques du temps actuellement utilisés en opérationnel. Au cours de cette table ronde, nous préciserons dans un premier temps ce qui se cache derrière le terme d’IA et expliquerons rapidement son fonctionnement. Nous regarderons ensuite comment l’IA est présente depuis longue date dans le monde de la météorologie avant d’aborder les utilisations actuelles et futures possibles de ces algorithmes. Enfin, entourés de différents acteurs de la recherche comme de l’opérationnel, nous débattrons pour savoir si l’IA est simplement une nouvelle évolution ou véritablement une révolution dans le domaine de la prévision météo, et quelles pourraient être les conséquences de celle-ci.

Météo France 42 Avenue Gaspard Coriolis 31100 Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Toulouse 31100 Haute-Garonne