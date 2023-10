Cet évènement est passé Séjour en camping, 1 semaine à gagner. Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Séjour en camping, 1 semaine à gagner. Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne, 19 octobre 2023, Aussonne. Séjour en camping, 1 semaine à gagner. 19 et 20 octobre Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Grace à Passtime, venez tenter votre chance au Stand B29 et au café des élus pour gagner un séjour d’une semaine au camping pour 6 personnes. Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T11:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aussonne, Haute-Garonne Autres Lieu Toulouse - MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Adresse Concorde avenue 31840 aussonne Ville Aussonne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Toulouse - MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne latitude longitude 43.662762;1.349939

Toulouse - MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussonne/