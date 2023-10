Découverte du kit de survie anti-pénibilité ! Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Découverte du kit de survie anti-pénibilité ! Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne, 19 octobre 2023, Aussonne. Découverte du kit de survie anti-pénibilité ! 19 et 20 octobre Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Venez découvrir le kit de survie anti-pénibilité, une invitation au relâchement, un clin d’oeil aux salariés pour s’affranchir de la pénibilité ambiante.

Un kit de survie au ton décalé et humoristique, qui contient tout ce qu’il faut pour relâcher la pression !

A s’offrir et à offrir à son entourage pour montrer que l’on prend soin d’eux ! Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aussonne, Haute-Garonne Autres Lieu Toulouse - MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Adresse Concorde avenue 31840 aussonne Ville Aussonne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Toulouse - MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne latitude longitude 43.662762;1.349939

Toulouse - MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussonne/