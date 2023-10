Dégustation de bières artisanales et de sodas bio ! Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Dégustation de bières artisanales et de sodas bio ! Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne, 19 octobre 2023, Aussonne. Dégustation de bières artisanales et de sodas bio ! 19 et 20 octobre Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole La Berlue vous invite à venir déguster sa Taquine (5°), une bière blonde médaillée d’or, peu amère et naturellement fruitée par les houblons spéciaux (notes de litchi) !

Venez en découvrir plus sur les secrets de fabrication de nos bières artisanales modernes.

Plutôt envie d’une boissons sans alcool ? Bienvenue pour déguster notre limonade bio citron-vert & vanille ! Nous vous attendons sur notre stand A029 pour vous rencontrer et trinquer ensemble ;) Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

