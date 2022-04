Vers une aviation durable? Médiathèque José Cabanis, 19 mai 2022 18:00, Toulouse.

Jeudi 19 mai, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. https://academieairespace.com/evenement/vers-une-aviation-durable/

Quels effets CO2 et non CO2 de l’aviation sur le climat ? Corrélation entre la progression du trafic aérien et impact climatique ?

Faisant suite au colloque international organisé par l’Académie de l’air et de l’espace en mars 2021 sur le « Transport aérien en crise et défi climatique », et suite à la diffusion du référentiel « Aviation et Climat » de l’ISAE-SUPAERO, cet événement a pour objectif de présenter les analyses de chacune des organisations en vue de permettre l’élaboration d’opinions éclairées sur les questions suivantes :

Quels effets CO2 et non CO2 de l’aviation sur le climat ? Corrélation entre la progression du trafic aérien et impact climatique ?

Les différentes pistes technologiques ou opérationnelles d’amélioration, leur faisabilité, acceptabilité et horizons possibles

Les stratégies politiques nécessaires au niveau national et international (sachant qu’un arbitrage est nécessaire entre le niveau de trafic et la part du budget carbone mondial allouée au secteur aérien)

PROGRAMME

18h – Présentation du référentiel Aviation et Climat

Scott Delbecq / Chercheur à l’ISAE-SUPAERO

Florian Simatos / Chercheur à l’ISAE-SUPAERO

Béatrice de Givry / Enseignante à l’ENAC

18h40 – Présentation de l’analyse de l’Académie de l’air et de l’espace

Xavier Bouis / Président de la Commission Energie et Environnement (C2E) de l’Académie de l’air et de l’espace

19h – Table ronde – Vers une aviation durable ?

Animé par Gil Roy, rédacteur en chef de Aerobuzz avec :

Michel Wachenheim / Président de l’Académie de l’air et de l’espace

Olivier Lesbre / Directeur Général de l’ISAE-SUPAERO,

Olivier Chansou / Directeur Général de l’ENAC,

Laurent Joly / Directeur de l’ISA (Institute for sustainable aviation)

19h30 – Questions du public

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Médiathèque José Cabanis 1 ALLÉE JACQUES CHABAN DELMAS 31500 TOULOUSE 31506 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne

jeudi 19 mai – 18h00 à 19h30