NO HELLO MAISON BLANCHE Toulouse

Toulouse

Samedi 26 novembre, 20h30

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 De la part de NO HELLO sextet de

« Fuzzy » Funk Toulousain.

Un nuage pour vos oreilles, une

autoroute pour vos pas de danse.

Le rythme boiseux de la piste

vous fourmille dans le sang.

Le cœur tendre d’un fondant qui

vous laisse désireux d’une

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072176421935 MAISON BLANCHE 10, rue Arnaud Bernard 31000 Toulouse

