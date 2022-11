JAM SESSION – TOM HARRELL TRIBUTE MAISON BLANCHE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Jam Session Jazz – Tribute to Tom Harrell Bonjour à tous, le jeudi 24 novembre, c’est la jam session jazz à la Maison Blanche !

Agé de 76 ans, Tom Harrell s’est imposé comme l’un des trompettistes les plus éminents de sa génération.

Doté d’une sonorité à la fois si fébrile et puissante ainsi que d’une maîtrise parfaite de son instrument, Tom Harrell se distingue également par ses compositions axées notamment autour du jazz afro-cubain, du jazz moderne et du smooth-jazz sans oublier sa marque de fabrique, le be-bop.

Malgré une schizophrénie paranoïde décelée dès son enfance, Tom Harrell a rapidement accompagné certains géants du jazz dont le big band de Woody Herman, Horace Silver, Bill Evans, Phil Woods ou encore Lee Konitz.

Trompettiste particulièrement attaché au respect des traditions mais ouvert également aux nouveautés musicales, il continue de tourner dans le monde entier avec son quintet. Vous pourrez ensuite prendre votre instrument, notre contrebasse, piano ou batterie pour venir boeuffer avec nous. ??

Ampli guitare sur place. MAISON BLANCHE 10, rue Arnaud Bernard 31000 Toulouse 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 20h30 à 23h00

