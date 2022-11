COLLECTIF LA VELUE MAISON BLANCHE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

COLLECTIF LA VELUE MAISON BLANCHE, 25 novembre 2022 20:30, Toulouse. Vendredi 25 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 La Velue est une créature aquatique cracheuse de feu.

Sa tête reptilienne,

Ses jambes tentaculaires,

Sa fourrure dense jonchée de dards acérés

Et sa longue queue écailleuse lui assure une apparence hirsute…

Mais la Velue est aussi une jam d’impro cracheuse de sons.

Sa musique reptilienne,

Ses rythmes tentaculaires,

Son improvisation dense jonchée de notes acérées

Et ses bruissements écailleux lui assurent une apparence sauvage… https://www.facebook.com/profile.php?id=100083039723671 MAISON BLANCHE 10, rue Arnaud Bernard 31000 Toulouse 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne vendredi 25 novembre – 20h30 à 23h30

