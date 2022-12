Les week-ends japonais de Noël à Toulouse Machiya – Le Japon au cœur de Toulouse, 14 décembre 2022 10:00, Toulouse.

Partez au Japon avec Machiya en découvrant des produits d’épicerie fine, alcools, sakés et de nombreux objets pour vos idées de cadeaux à Noël tout en restant à Toulouse.

Rendez-vous au Japon pour les fêtes de fin d’année avec la boutique « Machiya » : le Japon au cœur de Toulouse !

Le pays du Soleil-levant vous passionne ou vous cherchez des idées de cadeaux de Noël pour un proche fan du Japon ?

Des produits japonais pour les Toulousainnes et les Toulousains

Vous trouverez chez Machiya des produits d’épicerie fine japonaise (pâte de miso, sauce soja, algue wakame, kombu, thé matcha, vert et grillé…) des snacks japonais (pocky, kit kat, ramune, bonbons du tombeau de lucioles et patisserie dorayaki…), de l’encens, de la décoration « noren » rideau, tablier « maekake« , petits accessoires de mode et bien d’autres choses encore.

Comptoir spécialisé en sakés japonais

En plus de vous offrir un comptoir spécialisé dans les alcools et les sakés japonais à Toulouse, Machiya dispose d’un site en ligne japonsake.com avec de nombreux alcools tels que des bières, du gin, de l’umeshu, des shochu). Ce corner dispose de nombreux sakés modernes et taditionnels ainsi que tous les ustensiles en céramique nécesaire pour les déguster chaud ou froid tel un vrai Japonais.

Le comptoir à saké de Machiya est labélisé «Japanese Food supporter» délivré par le ministère de l’Agriculture de la Forêt et de la Pêche du Japon.

L’histoire de Machiya

Machiya est un concept store créé par l’équipe de Japon infos (journal francophone sur le Japon depuis 2010). Ce magasin a vu le jour en juin 2021 suite à la pandémie de Covid19, les fondateurs toulousains (une Japonaise et deux Français) ont voulu offrir le meilleur du Japon pour la ville Rose.

Formé en tant que sommelier en saké auprès de la Sake Sommelier Association et les évanglistes du saké en france : Osake.fr, l’équipe de Machiya propose un boutique permanente avec plus de 500 références, des évenements (dégustation, formation et dédicace), et même des cours de langue japonaise à l’année.

Contact et adresse à Toulouse

Voyagez au Japon le temps d’un saut à Toulouse :

au 10 place du parlement dans le quartier des Carmes et le Palais de Justice.

Téléphone au 05 61 32 81 77

Horaires pour les fêtes de Noël:

mercredi 14 décembre – 10 h à 13 h et 15 h à 19 h

jeudi 15 décembre – 10 h à 13 h et 15 h à 19 h

vendredi 16 décembre – 10 h à 13 h et 15 h à 19 h

samedi 17 décembre – 10 h à 13 h et 15 h à 19 h

dimanche 18 décembre – 13h à 19 h

lundi 19 décembre – fermé

mardi 20 décembre – 10 h à 13 h et 15 h à 19 h

mercredi 21 décembre – 10 h à 13 h et 15 h à 19 h

jeudi 22 décembre – 10 h à 13 h et 15 h à 19 h

vendredi 23 décembre – 10 h à 13 h et 15 h à 19 h

samedi 24 décembre – 10 h à 15 h

