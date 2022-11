LA SOIRÉE À 2 BALS AVEC VALENTIN VANDER L’ITINÉRAIRE-BIS Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA SOIRÉE À 2 BALS AVEC VALENTIN VANDER L’ITINÉRAIRE-BIS, 24 novembre 2022 20:00, Toulouse. Jeudi 24 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 À l’occasion du festival Culture Bar-bars, l’Itinéraire Bis invite le chanteur Valentin Vander (Les Goguettes en trio mais à quatre, Presque un cri…) pour une soirée festive, dansante et joyeusement révoltée ! Première partie (20h-21h30) : Bal Trad ! Affûtez vos Mazurkas, révisez vos Chapelloises, valses et autres Cercles circassiens, et accourez au son de l’accordéon sur la piste de danse de l’Iti ! Seconde partie (22h-00h) : Bal à fond ! Le bal à fond, qu’est-ce que c’est ? Le principe est très simple… Vous voyez ce que c’est qu’un bal ? Vous voyez ce que c’est qu’être à fond ? Parfait : vous avez compris ce qui fait l’essence du Bal à fond !

Rendez-vous né en Normandie au bistrot La Lune Rousse, cousin des « Deux heures de rappel » et autres Lucaraoké, ce rendez-vous se veut aussi joyeux que désordonné. Des chansons, connues ou moins, déroulées les unes après les autres par une bande de musiciens emmenés par Valentin Vander dans le seul but de vous faire danser, et chanter ! C’est aussi simple que ça. Alors, joignez-vous à la fête et n’oubliez pas d’être… À FOND ! Musicien-nes et chanteur-euses voulant participer bienvenu-es ! Facebook Valentin Vander : https://www.facebook.com/vandervalentin L’ITINÉRAIRE-BIS 22 rue de Périole, 31500 Toulouse 31500 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 20h00 à 23h59

L'ITINÉRAIRE-BIS 22 rue de Périole, 31500 Toulouse 31500 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 20h00 à 23h59

