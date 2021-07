Toulouse les Orgues 2021 Halle aux Grains, 5 octobre 2021, Toulouse.

### Le Festival international Toulouse les Orgues revient du 5 au 17 octobre pour sa 26e édition Toute l’équipe de Toulouse les Orgues oeuvre à la préparation de ce Festival 2021, celui des 25 ans ! Au programme : * Deux instruments fraîchement restaurés : le grand orgue de la basilique ND de la Daurade et celui de l’église St-Jérôme, * Les épreuves du 13e Concours international d’Orgue seront accueillies, et décerneront trois prix distincts par styles musicaux et types d’instruments, * L’orgue dans des recettes toujours savoureuses, traditionnelles ou créatives : en récital, en duo avec des ensembles instrumentaux ou vocaux, en dialogue avec du cinéma, de l’accordéon, et même… de la contorsion ! ### Plus d’infos [Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le site de Toulouse les Orgues](https://toulouse-les-orgues.org/actualites/26e-festival-du-5-au-17-octobre-2021/) ![]() ### Infos pratiques Du 5 au 17 octobre 2021

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



