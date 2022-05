L’isdaT invite Mangabey Le Rex de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’isdaT invite Mangabey Le Rex de Toulouse, 7 novembre 2019 21:00, Toulouse. Jeudi 7 novembre 2019, 21h00 Sur place Concert gratuit, réservations sur Weezevent. l’isdaT invite le producteur et DJ toulousain Mangabey à ouvrir les pratiques musicales de ses étudiant·es classiques aux musiques électroniques. Dans le cadre de la saison anniversaire des 25 ans d’enseignement supérieur public musique et danse à l’institut supérieur des arts de Toulouse, l’isdaT invite le producteur et DJ toulousain Mangabey à ouvrir les pratiques musicales de ses étudiant·es classiques aux musiques électroniques. Atelier d’initiation et conférences sur l’histoire de la musique électronique, résidence de création artistique seront le préalable d’un concert exceptionnel organisé le jeudi 7 novembre à 21h, au Rex à Toulouse. Projet en collaboration artistique avec 86’VISION. Le Rex de Toulouse 15 Avenue Honoré Serres 31000 Toulouse 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne jeudi 7 novembre 2019 – 21h00 à 00h00

