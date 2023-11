Joseph Kamel LE REX DE TOULOUSE, 2 mars 2024, TOULOUSE.

Joseph Kamel est un auteur-compositeur-interprète franco-égyptien de 27 ans. Dans la lignée de ses aînés de la Nouvelle Scène Française (Ben Mazué, Jeremy Frérot, Grand Corps Malade), sa musique est à l’image de sa voix : percutante, profonde et inspirante. Il s’est notamment fait remarquer lors de l’émission The Artist sur France 2, en première partie des Zéniths de Julien Doré et dans la sélection radar Spotify 2023. Son premier album Miroirs sort le 27 octobre 2023, emmené par son single Celui qui part, top 20 des radios françaises. Avec sa voix singulière, Joseph dévoile en chanson sa réalité, ses émotions et nous plonge dans ses souvenirs. De Caen à la fourmilière du Caire, se dévoilent, dans un désordre organisé, les ruptures et les questions qui rythment sa vie, dans un album qui reflète les relations humaines vécues ou observées par l’artiste. C’est après une première date parisienne au Zèbre de Belleville le 7 novembre 2023 que Joseph Kamel part chanter son album dans toute la France et sur la scène de L’Européen à Paris le 06 mars 2024. Joseph Kamel

LE REX DE TOULOUSE TOULOUSE 15 Avenue Honoré Serres Haute-Garonne

