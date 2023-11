Souffrance – Tournée LE REX DE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Souffrance – Tournée LE REX DE TOULOUSE, 18 novembre 2023, TOULOUSE. Souffrance – Tournée LE REX DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Hooh Agency (L-R-21-8203/L-R-21-8204) & Hall26 Records & High-Lo présentent : ce concert. Membre discret du groupe montreuillois L’uZine, Souffrance est connu tant pour la finesse de ses rimes que l’efficacité de ses punchlines. Il s’impose progressivement comme l’une des plumes les plus affûtées de sa génération. Souffrance sera à L’Ampérage le 7 décembre pour un concert exceptionnel à ne pas manquer.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). – Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.) Souffrance Votre billet est ici LE REX DE TOULOUSE TOULOUSE 15 Avenue Honoré Serres Haute-Garonne 20.0

