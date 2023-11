Blaiz Fayah LE METRONUM, 9 mars 2024, TOULOUSE.

Blaiz Fayah LE METRONUM. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:00 (2024-03-09 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Le chef de file de la scène Dancehall/Shatta européenne est toujours aussi productif après son dernier projet Mad Ting 3 et une tournée internationale en 2023. En multipliant les tubes et les dates dans les grands festivals, Blaiz Fayah commence 2024 avec sa première date parisienne. Plus qu’un phénomène, l’artiste a su séduire les fans de Dancehall du monde entier à travers des hits portés par une énergie dansante dont lui seul a le secret. Un feeling unique qu’il a pu transmettre sur les meilleures scènes européennes (Dour, Solidays, Garorock, Printemps de Bourges,…). Un show exclusif pour cette date avec des guests surprises et toujours accompagnés de ses musiciens et danceuses. Attention: EVENEMENT! Blaiz Fayah

Votre billet est ici

LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne

26.4

EUR26.4.

