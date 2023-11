Zaoui – Tournée LE METRONUM Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Zaoui – Tournée LE METRONUM, 7 mars 2024, TOULOUSE. Zaoui – Tournée LE METRONUM. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:00 (2024-01-20 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. La musique, c’est un besoin primaire chez moi. J’ai besoin d’écrire des chansons. Pour mon équilibre mental, la musique a été essentielle. Sans elle, il y a plein de choses que je n’aurais pas su affronter.”Il suffit de s’entretenir quelques instants avec Zaoui pour comprendre que chez lui, la musique est viscérale. Et il suffit d’écouter son premier album solo, Pulsations, pour deviner l’intensité des combats intérieurs chez l’ancien Thérapie Taxi.C’est un disque sans entrave, une fête sans physionomiste organisée au bord du gouffre. Un disque actuel, celui d’un homme qui a arraché tous ses masques. Et pris pas mal de risques. Un disque furieusement vivant. Zaoui Votre billet est ici LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne 25.0

Détails
Catégories d'Évènement:
Haute-Garonne, Toulouse

Autres
Lieu
LE METRONUM
Adresse
2 Rond-Point Mme de Mondonville
Ville
TOULOUSE
Departement
Haute-Garonne

