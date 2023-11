WKND HipHop #6 : Jwles + Mairo LE METRONUM Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse WKND HipHop #6 : Jwles + Mairo LE METRONUM, 17 novembre 2023, TOULOUSE. WKND HipHop #6 : Jwles + Mairo LE METRONUM. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros. Ouverture des portes à 20h00 BAJO EL MAR présente Le WKND HIPHOP est de retour à Toulouse pour une 6ème édition ! Deux jours 100% rap au Metronum pour explorer les univers d’artistes aux influences diverses ! Prêts ? Le vendredi, on fuit le conformisme en se plongeant dans l’univers fluide et profondément vivant de Jwles avec des textes qui jouent autant sur la sonorité des mots que sur le sens avant de retrouver sur scène Mairo, la crème des rappeurs suisses ! Mairo Mairo Votre billet est ici LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne 23.8

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LE METRONUM Adresse 2 Rond-Point Mme de Mondonville Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne

