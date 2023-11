The Strangers + Samir Flynn LE METRONUM, 16 novembre 2023, TOULOUSE.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) The Strangers est la rencontre entre General Elektriks et deux rappeurs exceptionnels : le français Leeroy (Saïan Supa Crew) et l’américain Lateef The Truthspeaker (Blackalicious, Fatboy Slim). En ouverture, le rappeur toulousain Samir Flynn. The Strangers est la rencontre entre General Elektriks et deux rappeurs exceptionnels : le français Leeroy (Saïan Supa Crew) et l’américain Lateef The Truthspeaker (Blackalicious, Fatboy Slim). Un hip hop de haute voltige avec un fort ascendant funk qui propose quelque chose d’inédit: du rap où les langues de Shakespeare et de Molière s’allient et s’entrechoquent, le tout ponctué par des refrains imparables. « Movin » est le premier extrait de leur album éponyme, une invitation au voyage doublée d’une incitation irrésistible à la danse.Samir Flynn. Tantôt mélodieux, tantôt cru, il s’adapte en jonglant avec aisance entre le rap parolier et les mélodies autotunées, en passant par le chant lyrique. La forme varie, mais le fond reste le même. À travers ses textes, Samir partage sa vie et sa vision du monde qui l’entoure. La drogue, les amis, la colère, l’amour, tout est un moteur pour le rappeur toulousain. Attaché à la revendication d’un milliards de reproches à faire à notre monde, il part en croisade pour la paix, armé de ses textes et de métaphores tranchantes. Confiant et décidé à transmettre de l’amour avec une envie et une justesse rare, il véhicule par sa musique un message d’union, de collaboration, et replace les relations humaines au centre.

LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne

